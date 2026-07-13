Kurz vor 8 Uhr morgens klebten sich am Pariser Platz in Berlin rund 40 Aktivisten auf den Boden, direkt in einem Durchgang zur Ebertstraße am Brandenburger Tor. Mit dabei war auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Organisiert wurde die Aktion von der Gruppe "Peacefully against Genocide", die nach eigenen Angaben mehr als 30 Teilnehmer zählte, während die Polizei von rund 40 Personen sprach. Protest gegen Rheinmetall und den Gazakrieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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