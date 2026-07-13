Die QuantumCore-Aktie sorgt seit ihrem Börsendebüt im April 2026 für hohe Aufmerksamkeit. Nach einem Anstieg bis auf knapp 1,40 € folgte Ende Juni ein Rücksetzer auf rund 0,90 €. Zuletzt konnte sich der Titel wieder deutlich erholen und notiert am Montag aktuell bei 1,45 €. Die entscheidende Frage lautet: Handelt es sich hier um einen vielversprechenden Zukunftswert mit erheblichem Potenzial? Riesiger Zukunftsmarkt Quantencomputing Der Markt für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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