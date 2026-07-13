© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sheldon CooperStellantis steigert die Auslieferungen im zweiten Quartal um 10 Prozent. Nordamerika treibt das Wachstum, doch Rabatte und Margen bleiben offen.Stellantis gab am Montag bekannt, dass der Fahrzeugabsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um vorläufige 10 Prozent auf fast 1,6 Millionen Einheiten gestiegen ist, angeführt von der wichtigen Region Nordamerika. In Nordamerika stiegen die Fahrzeuglieferungen von Stellantis im zweiten Quartal um 38 Prozent auf 445.000 Einheiten, was auf neue oder überarbeitete Modelle zurückzuführen ist. In der erweiterten Region Europa, dem anderen wichtigsten Markt des Automobilherstellers, wuchsen sie um 5 Prozent, teilte der Konzern in einer Erklärung …
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