Novo Nordisk hat auf einem Kongress in Paris neue Daten zu seinen Hämophilie-Programmen vorgestellt. Im Fokus stand die laufende Phase-3-Verlängerungsstudie FRONTIER4 zu Denecimig (Mim8) zur vorbeugenden Behandlung von Hämophilie A. Untersucht wurden verschiedene Dosierungsintervalle von wöchentlich bis monatlich.• Novo Nordisk hat in Paris neue Daten zu Denecimig (Mim8) aus der laufenden Phase-3-Verlängerungsstudie FRONTIER4 vorgestellt.• Die Wirksamkeit war über alle Dosierungsintervalle hinweg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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