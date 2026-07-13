Einen schlechten Wochenstart erlebte die Fraport-Aktie (577330). Denn der Flughafenbetreiber senkte seine Prognose für die Passagierzahlen am Drehkreuz Frankfurt, bestätigte aber die sonstigen Finanzprognosen. Zudem musste der Titel unter neuen Angriffen der USA gegen den Iran leiden, weil dies zu hören Ölpreisen führte. So verpuffte auch eine etwas überraschende Kaufempfehlung von Exane BNP Paribas nahezu wirkungslos. Deren Analyst Dario Maglione ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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