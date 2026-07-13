© Foto: Dall-ENach dem gefeierten Nasdaq-Debüt ist SK Hynix in Seoul um mehr als 15 Prozent abgestürzt. Auch Micron, SanDisk und Western Digital geraten unter Druck. Der gefeierte Nasdaq-Start von SK Hynix hat nur einen Handelstag gehalten, dann kam der Schock. Die Aktie des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers brach am Montag in Seoul um 15,37 Prozent auf 1.845.000 Won ein und verzeichnete damit den größten Tagesverlust ihrer Geschichte. Auch Samsung Electronics geriet massiv unter Druck und fiel um 10,70 Prozent auf 254.500 Won. Noch am Freitag hatte SK Hynix beim Wall-Street-Debüt um knapp 13 Prozent zugelegt. Der starke Start zeigte, wie groß die Nachfrage nach KI-nahen Halbleiterwerten unter …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US5951121038,US67066G1040,US7960502018,US9581021055,US78392B1070,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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