Pyramid ist mit deutlichem operativem Rückenwind in das zweite Halbjahr 2026 gestartet. Nach vorläufigen Zahlen konnte die operative Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr klar steigern. Besonders die hohe Nachfrage nach Server-, KI-Server- und Storage-Lösungen sorgt für eine dynamische Geschäftsentwicklung und stimmt das Management optimistisch für die kommenden Monate. Zweistelliges Umsatzwachstum im ersten Halbjahr Nach ersten Berechnungen erzielte die Pyramid Computer GmbH im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von rund 40,3 Mio. Euro. Gegenüber dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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