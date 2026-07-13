Bayer hat nach dem positiven Supreme-Court-Urteil im Glyphosat-Streit einen fulminanten Kurssprung hingelegt und steht nun an einer wichtigen Widerstandszone. Der Pharma- und Agrarkonzern sichert sich zusätzlich frisches Kapital über einen Milliarden-Deal mit Apollo. Nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen entscheidet sich jetzt an dieser Zone, wie es weitergeht. Supreme-Court-Erfolg und frisches Kapital treiben den Kurs Ende Juni sorgte eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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