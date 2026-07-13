DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

München (pta000/13.07.2026/18:26 UTC+2)

Im Zeitraum vom 6. Juli 2026 bis einschließlich 12. Juli 2026 wurden insgesamt Stück 604.090 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 06.07.2026 XETRA 57.123 167,1212 CBOE DXE 26.357 167,0466 Aquis Exchange 11.614 167,3073 Turquoise Europe 9.606 166,527 Summe 104.700 167,0685 07.07.2026 XETRA 71.238 158,2179 CBOE DXE 24.829 157,5113 Aquis Exchange 7.228 156,0693 Turquoise Europe 7.545 157,6109 Summe 110.840 157,8782 08.07.2026 XETRA 78.614 153,7658 CBOE DXE 28.668 153,8754 Aquis Exchange 13.570 153,6984 Turquoise Europe 9.148 153,6156 Summe 130.000 153,7723 09.07.2026 XETRA 68.532 156,1505 CBOE DXE 36.081 156,1563 Aquis Exchange 16.187 156,2516 Turquoise Europe 7.200 156,2641 Summe 128.000 156,1713 10.07.2026 XETRA 66.963 153,1304 CBOE DXE 36.153 153,0529 Aquis Exchange 14.189 153,0071 Turquoise Europe 13.245 153,0992 Summe 130.550 153,0924

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 3.219.005 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 13, 2026 12:26 ET (16:26 GMT)