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Dow Jones News
13.07.2026 18:57 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

München (pta000/13.07.2026/18:26 UTC+2)

Im Zeitraum vom 6. Juli 2026 bis einschließlich 12. Juli 2026 wurden insgesamt Stück 604.090 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
06.07.2026  XETRA      57.123            167,1212 
       CBOE DXE     26.357            167,0466 
       Aquis Exchange  11.614            167,3073 
       Turquoise Europe 9.606             166,527 
       Summe      104.700            167,0685 
07.07.2026  XETRA      71.238            158,2179 
       CBOE DXE     24.829            157,5113 
       Aquis Exchange  7.228             156,0693 
       Turquoise Europe 7.545             157,6109 
       Summe      110.840            157,8782 
08.07.2026  XETRA      78.614            153,7658 
       CBOE DXE     28.668            153,8754 
       Aquis Exchange  13.570            153,6984 
       Turquoise Europe 9.148             153,6156 
       Summe      130.000            153,7723 
09.07.2026  XETRA      68.532            156,1505 
       CBOE DXE     36.081            156,1563 
       Aquis Exchange  16.187            156,2516 
       Turquoise Europe 7.200             156,2641 
       Summe      128.000            156,1713 
10.07.2026  XETRA      66.963            153,1304 
       CBOE DXE     36.153            153,0529 
       Aquis Exchange  14.189            153,0071 
       Turquoise Europe 13.245            153,0992 
       Summe      130.550            153,0924

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 3.219.005 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783959960839 ]

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(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 12:26 ET (16:26 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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