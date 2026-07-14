North Peak erhält Genehmigungen für erweitertes Bohrprogramm in Nevada - Goldexploration am Prospect Mountain nimmt Fahrt auf

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Das kanadische Explorationsunternehmen bereitet sein bislang größtes Programm am Prospect Mountain vor und nimmt dabei fünf Zielgebiete in einem historischen Bergbaurevier in Nevada ins Visier, das zuletzt verstärkt das Interesse größerer Wettbewerber geweckt hat.

North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) hat sämtliche erforderlichen Genehmigungen für den Start einer umfangreichen Bohrkampagne auf seinem Prospect Mountain Mine Complex im US-Bundesstaat Nevada erhalten. Damit ist der Weg frei für das nach Unternehmensangaben bislang umfangreichste Explorationsprogramm seit der vollständigen Übernahme des Projekts im vergangenen Jahr.

Das in Calgary ansässige Goldexplorationsunternehmen teilte mit, dass die Erdarbeiten auf dem Projekt im Eureka County in Kürze beginnen sollen. Damit startet das Bohrprogramm 2026, das fünf verschiedene Zielgebiete innerhalb des historischen Bergbaureviers untersuchen wird. Die Kampagne folgt auf eine erste Bohrphase, die Ende 2025 abgeschlossen wurde, und fällt in eine Zeit zunehmender Explorationsaktivitäten entlang des Battle-Mountain-Eureka-Trends - einer der produktivsten Goldregionen Nevadas.

Die Liegenschaft Prospect Mountain befindet sich im Bergbaurevier Eureka, das im Laufe seiner Geschichte mehr als drei Millionen Unzen Gold hervorgebracht hat und Teil eines größeren Mineralisierungssystems mit geschätzten Vorkommen von rund acht Millionen Unzen ist. Nach Einschätzung von North Peak wurde ein Großteil der Flächen, die nun untersucht werden sollen, seit den Gold- und Silberfunden des späten 19. Jahrhunderts kaum systematisch erkundet.

Vorstandschef Rupert Williams bezeichnete die Erteilung der Genehmigungen als wichtigen Meilenstein. Mehrere der Zielgebiete befänden sich auf oder in unmittelbarer Nähe historischer patentierter Bergbauclaims, die modernen Explorationsunternehmen bislang nur schwer zugänglich gewesen seien. Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr daran gearbeitet, die notwendigen Zugangsvereinbarungen und behördlichen Genehmigungen zu erhalten, um die Flächen mit modernen Bohrverfahren untersuchen zu können.

Das Programm für 2026 wird erstmals den Einsatz moderner Reverse-Circulation- und Diamantbohrtechnik in den meisten der fünf Zielgebiete ermöglichen. North Peak sieht in der begrenzten historischen Exploration eine Chance, moderne geologische Modelle und Technologien in einem Distrikt anzuwenden, der zunehmend Investitionen größerer Bergbaugesellschaften anzieht.

Zu den am weitesten fortgeschrittenen Projekten zählt das Gebiet Wabash-Williams, das als einziger Teil der Liegenschaft bereits systematisch erkundet wurde. North Peak plant, an die hochgradigen Bohrergebnisse früherer Kampagnen anzuknüpfen und das Potenzial für eine umfangreichere oberflächennahe Oxidgold-Mineralisierung zwischen den beiden Gangsystemen zu untersuchen. Darüber hinaus sucht das Unternehmen nach Hinweisen auf großvolumige Lagerstätten, die die bereits bekannten hochgradigen Strukturen ergänzen könnten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Lower-PME-Zone nahe der Grenze zu den Konzessionsgebieten von McEwen Mining. Ziel der Exploration ist der Kontaktbereich zwischen der Hamburg-Dolomit-Formation und dem Dunderberg-Schiefer - eine geologische Struktur, die sich andernorts im Eureka-Distrikt als besonders günstig für Goldmineralisierungen erwiesen hat.

Die Ergebnisse des Bohrprogramms aus dem Jahr 2025 lieferten erste ermutigende Hinweise. Eine Bohrung durchteufte ab einer Tiefe von 425 Metern einen Abschnitt von 88,4 Metern mit durchschnittlich 0,24 Gramm Gold und 15,7 Gramm Silber pro Tonne Gestein. Obwohl die Gehalte vergleichsweise niedrig ausfielen, erklärte das Unternehmen, dass der breite Abschnitt den schwächer mineralisierten Zonen ähnele, die häufig hochgradigere Lagerstätten in der Region umgeben. Weitere Bohrungen sollen nun strukturelle Gegebenheiten untersuchen, die nach Einschätzung der Geologen die Mineralisierung kontrollieren könnten.

North Peak wird außerdem mit Bohrungen im Zielgebiet Old Put beginnen - einem Bereich, der bislang nie mit modernen Methoden untersucht wurde. Dort befinden sich historische Bergwerksanlagen und patentierte Claims entlang eines Bergrückens, wo frühere Proben erhöhte Goldwerte ergeben hatten. Der Bau einer neuen Zufahrtsstraße soll den Zugang zu einem großen, bislang schwer erreichbaren Gebiet ermöglichen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen Untersuchungen im Zielgebiet West Side Story, wo Bodenproben auffällige Goldanomalien gezeigt haben. Geologen gehen davon aus, dass die dortigen Strukturen Ähnlichkeiten mit der historischen Lagerstätte Ruby Hill in Nevada aufweisen, auch wenn bislang keine Bohrungen durchgeführt wurden, um diese Annahme zu bestätigen.

Das fünfte Zielgebiet, die sogenannte Sulphide Zone, konzentriert sich auf eine magnetotellurische Anomalie, die sich über rund zwei Kilometer unterhalb bestehender historischer Grubenbaue erstreckt. Das Unternehmen vermutet dort ein tiefer liegendes Sulfidsystem und plant, mehrere Punkte entlang der Struktur zu untersuchen.

Die Ausweitung der Explorationsaktivitäten von North Peak fällt in eine Phase zunehmender Dynamik im gesamten Eureka-Distrikt. Das Gebiet Prospect Mountain ist von Konzessionen der Unternehmen i-80 Gold und McEwen Mining umgeben, die zusammen einen Börsenwert von mehr als zwei Milliarden US-Dollar aufweisen und in diesem Jahr erhebliche Mittel in Bohrprogramme in der Region investieren.

North Peak, gegründet von Mitgliedern der Teams hinter Kirkland Lake Gold und Rupert Resources (ISIN: CA78165J1XXX), positioniert Prospect Mountain als langfristige Explorations- und Entwicklungschance. Der bestehende Betriebsplan erlaubt bereits Oberflächenexplorationen auf Teilen des Areals und umfasst zudem Genehmigungen für bestimmte Infrastrukturmaßnahmen sowie einen begrenzten Untertagebau.

Für Investoren beseitigt die jüngste Genehmigung einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor und eröffnet North Peak die Möglichkeit, mehrere bislang unerforschte Zielgebiete in einem traditionsreichen Bergbaudistrikt genauer zu bewerten. Wie bei allen Explorationsprojekten in einem frühen Stadium hängt der tatsächliche Wert des Programms jedoch davon ab, ob die Bohrungen wirtschaftlich nutzbare Mineralvorkommen nachweisen können. Große Teile des Geländes gelten weiterhin als wenig erforscht, und bis zu einer möglichen Entwicklung wären noch erhebliche technische und finanzielle Herausforderungen zu bewältigen.

Mit den nun vorliegenden Genehmigungen und dem unmittelbar bevorstehenden Beginn der Feldarbeiten richtet sich der Blick des Unternehmens auf die Bohrergebnisse der kommenden Monate. Diese könnten entscheidende Hinweise darauf liefern, ob das historische Bergbaugebiet von Nevada noch über bedeutende, bislang unerschlossene Rohstoffvorkommen verfügt.

Quellen:

https://whatcounts.com/dm?id=C888E5222A0E7C48C571E438EB8927E44B93FB24D3F3D6A0

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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Enthaltene Werte: CA78165J1XXX,CA6614441096