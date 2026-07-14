Der DAX hat sich zum Start in die neue Woche robust gezeigt. Er ging am Montag am Ende mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 25.114,25 Punkten aus dem Handel. Der Start in den Dienstag sieht allerdings bereits wieder schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,7 Prozent tiefer auf 24.936 Punkte.Im Fokus steht einmal mehr die Entwicklung im Nahen Osten. Dort setzen sich die gegenseitigen Angriffe erneut fort. Die Ölpreise haben zuletzt wieder deutlich zugelegt. US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär