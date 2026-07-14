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Siemens Energy präsentiert sich stolz mit einem Rekordauftragsbestand von 154 Milliarden Euro. Die Analysten jubelten, die Aktie düste nach oben. Doch jetzt passiert etwas Verstörendes, denn während neue Großaufträge aus dem Oman und der Nordsee hereinkommen, fällt der Kurs in einer Woche um fast 10 Prozent. Ein großer Vermögensverwalter macht sich aus dem Staub. Und Barclays warnt vor dem Höhepunkt im Kerngeschäft. Das klingt vertraut, denn so ähnlich oder in etwa genau so lief es bei Rheinmetall. Nur dass dort viele Anleger zu spät merkten, dass Aufträge nicht automatisch zu Gewinnen führen.

Aufträge sind nicht gleich Umsätze - Erlebt Siemens Energy das Rheinmetall-Phänomen?

Was in der Finanzwelt oft übersehen wird, ist eine einfache Wahrheit: Ein Auftrag ist noch lange kein Gewinn. Bei Rheinmetall lernten Investoren diese Lektion auf schmerzhafte Weise. Die Rüstungsfirma häufte Milliardenaufträge an, aber die Produktion hinkte hinterher. Kosten explodierten. Die Realität holte die Euphorie ein.

Bei Siemens Energy beobachten wir nahezu exakt dasselbe Muster. Der Auftragsberg ist beeindruckend, keine Frage. Doch wer genauer hinschaut, bemerkt die Risse hinter der Fassade. Das Management verspricht bis 2030 ein Umsatzwachstum von jährlich 13 Prozent. Die letzten Quartalszahlen waren aber eher durchwachsen. Der freie Cashflow soll rekordverdächtig werden, heißt es. Barclays deutet aber an, dass genau hier der Höhepunkt bereits erreicht sein könnte. Geht es dann nur noch bergab?

Hinzu kommt ein Detail, das man nicht übersehen sollte, denn Amundi, ein großer institutioneller Investor, hat seine Beteiligung gerade unter die Meldepflicht von 3 Prozent gesenkt. Ist das bloß Zufall, oder ist das eher eine Abstimmung mit den Füßen. Großinvestoren ziehen sich oftmals nicht grundlos zurück.

Das Gasturbinengeschäft, das Herzstück von Siemens Energy, gilt intern offenbar als abgekühlt. Die Rechenzentren-Fantasie, auf die alle gehofft haben, könnte überschätzt sein. Und während die Analysten sich noch uneins sind, die Bank of America sieht 260 Euro als Kursziel, Barclays warnt vor Normalisierung, fallen die Kurse. Das ist ein klassisches Zeichen für strukturelle Probleme, ähnlich wie bei Rheinmetall. Das sind keine konstruierten Parallelen, sondern Erkenntnisse, die man auch aus dem Chartbild ableiten kann.

Charttechnik

Der Chart erzählt eine Geschichte, die momentan bei einigen mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Von April bis heute verlor die Aktie über 20 Prozent vom Hoch bei 195,60 Euro. Das ist nicht normal bei einer Firma mit voller Auftragslage. Schlimmer noch: Die Formation deutet auf eine mögliche SKS-Bildung hin, eine technische Anordnung, die historisch für kräftige Abverkäufe steht.

Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 164,93 Euro. Der Kurs notiert schon darunter bei ca.148,60 Euro. Das bedeutet: Der kurzfristige Abwärtstrend ist intakt. Die Volatilität stieg zuletzt weiter an. Anleger sind nervös und das möglicherweise zu Recht.

Falls die SKS-Formation vollendet wird, drohen Kursziele von 120 Euro oder sogar schlimmer: 100 Euro. Das wären weitere 30 bis 40 Prozent Rückgang. Wer meint, dass das zu dramatisch klingt?! Möglicherweise ja, aber vielleicht auch nein. Ganz von der Hand zu weisen ist es jedenfalls nicht. Die Rheinmetall-Erfahrung zeigt: Es kann alles passieren.

Was tun?

Wir sprechen hier keine Empfehlung für oder gegen die Siemens Energy-Aktie aus, sondern weisen nur auf die derzeitige mögliche Konstellation hin. Die Fundamentaldaten wirken auf den ersten Blick stabil. Der Auftragsbestand ist beeindruckend. Das Rating wurde erhöht. Auf dem Papier sieht alles gut aus. Doch die Realität kann davon abweichen. Die operativen Zahlen sind schwächer als erhofft. Instis reduzieren ihr Engagement. Manche Analysten sprechen von Höhepunkten. Die Charttechnik ist zerbrechlich und anfällig. Ein Kursrückgang von 30 oder 40 Prozent ist nicht unmöglich. Vielleicht werden die Quartalszahlen am 5. August zeigen, ob die Geschäftsdynamik anhält. Bis dahin sollten Anleger aber vorsichtig sein. Denn eines lehrt die Börse: Aufträge füllen keine Gewinne, sondern Gewinne füllen Konten.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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