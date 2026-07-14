Bei der Aktie von Evotec ging es am Montag im späten Handel auf Tradegate erneut massiv nach unten. Der Grund: Das Unternehmen hat seine Erwartungen für 2026 kräftig nach unten angepasst und damit die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Nun droht der Rutsch auf ein neues Jahrestief.Der im SDAX gelistete Wirkstoffentwickler rechnet nun nur noch mit einem Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro. Bislang standen 700 bis 780 Millionen Euro im Plan. Auch beim bereinigten Ebitda fällt der neue Ausblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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