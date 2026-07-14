Der Global AI Index des AKTIONÄR hat sich zuletzt weiterhin sehr robust gezeigt. Aktuell notiert er bei 427 Punkten und damit nur relativ knapp unter dem Allzeithoch bei 439 Zählern, das Anfang Juni markiert wurde. Zu den wichtigsten Zugpferden gehört weiterhin die Aktie von Intel, auch wenn diese kürzlich korrigierte. Kurzusammenfassung• Intel investiert erneut in Europa: Der Konzern steckt fünf Milliarden Euro in den Ausbau seines Standorts in Irland und setzt verstärkt auf KI-Chips sowie Auftragsfertigung.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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