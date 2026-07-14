An den Märkten hat sich eine seltene Konstellation aufgebaut. Die vier großen US-Hyperscaler Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta sind gemessen an ihrer Bewertung günstiger geworden als der breite US-Aktienmarkt. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate ist unter das Niveau des S&P 500 gefallen.• Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta werden niedriger bewertet als der breite Markt.• Die Kurse haben konsolidiert, während die Gewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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