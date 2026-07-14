Die SAP-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch zeitweise mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren und befindet sich damit an einem charttechnisch entscheidenden Punkt. Nach der kräftigen Korrektur hoffen Anleger nun auf eine nachhaltige Trendwende. Entscheidend wird sein, ob die Käufer wichtige Unterstützungszonen verteidigen und damit den Grundstein für eine Erholung legen können, oder ob der Abwärtstrend weiter anhält. Wie es für den Kurs der Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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