Auf die deutliche Anhebung des Kursziels durch die Deutsche Bank reagierte die DocMorris-Aktie am Montag mit einem hohen zweistelligen Kurssprung. Am Dienstag notiert sie aktuell bei rund 10 SFR (Schweizer Franken). Hier stellt sich die Frage: War das der Befreiungsschlag für weitere Kursanstiege? Kursziel mehr als verdoppelt Die Deutsche Bank stand dem Schweizer Unternehmen lange Zeit kritisch gegenüber und sah den fairen Wert der Aktie bei lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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