Der Übernahmekampf um die Commerzbank scheint in eine entscheidende Phase zu gehen. Die Commerzbank-Aktie reagiert auf diese Entwicklung bislang jedoch gelassen. Seit Wochen bewegt sie sich in einem engen Korridor um 37,50 €. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 38,40 €. Die entscheidende Frage lautet: Wie geht es im Übernahmepoker weiter? UniCredit kurz vor der Mehrheit Die italienische Großbank teilte nach Ablauf der Übernahmefrist mit, dass sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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