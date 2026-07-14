Unterföhring (ots) -14. Juli 2026. "Ich bin ein Wrestling-Lexikon", sagt Wrestling-Nerd Patrick (31, aus Zahna-Elster). Ausbaufähig hingegen ist seine Expertise in der Dating-Welt. Tech-Nerd Nam (29, aus Hannover) gibt zu: "Die virtuelle Welt gefällt mir besser". Gefühle zeigt er ausschließlich beim Schauen von Anime-Serien. Survival-Nerd Sebastian (24, Garbsen) weiß, mit minimalem Equipment in der Natur zu überleben. Deutlich weniger findet er sich im Beauty-Dschungel zurecht.In "Beauty & The Nerd" trauen sich Patrick, Nam, Sebastian und fünf weitere Nerds jetzt raus aus ihrer Komfortzone und tauchen ein in die ihnen bislang fremde Welt der Beautys. Nur wer im Team glänzt, wahrt die Chance auf das Siegertreppchen, 50.000 Euro Preisgeld und ein Umstyling von Kilian Kerner. ProSieben und Joyn zeigen die neue Staffel "Beauty & The Nerd" ab Donnerstag, 27. August, immer um 20:15 Uhr.Diese Nerds sind in der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" dabei:- Wrestling-Nerd Patrick (31, Einzelhandelskaufmann aus Zahna-Elster)"Der Wrestling-Patrick zeigt Stärke, Kampfgeist und Selbstbewusstsein, dagegen ist der Real-Patrick schüchtern, unsicher und weiß nicht, ob er wirklich geliebt wird", sagt der 31-jährige Einzelhandelskaufmann, der seine Leidenschaft fürs Wrestling von seiner verstorbenen Mutter geerbt hat.- Cosplay-Nerdin Sasha (23, Content-Creatorin aus Saarbrücken)"Ich möchte so viel Confidence besitzen und selbst über den idiotischsten und peinlichsten Dingen stehen können", erhofft sich Sasha von "Beauty & The Nerd". Ihre Nerd-Leidenschaft zu den Themen Gaming, Anime und Cosplay teilt sie über Social Media mit ihrer Community.- Anime-Nerd Danny (21, Versicherungssachbearbeiter aus Stuttgart)"Ich erhoffe mir von 'Beauty & The Nerd', dass ich zukünftig nicht mehr so viele Probleme habe, meine Wohnung zu verlassen", formuliert Danny seine Ziele. Wenn der 21-Jährige über Animes und Mangas spricht, vergisst er die Zeit. Doch sobald er seine Komfortzone verlässt, wird aus dem redegewandten Nerd ein schüchterner Beobachter.- Survival-Nerd Sebastian (24, Dachdecker aus Garbsen)Outdoor-Fan Sebastian war schon als Kind am liebsten draußen. Heute verbringt er auch mal ganze Nächte mit minimaler Ausrüstung in der Natur und testet seine Grenzen aus. Von "Beauty & The Nerd" erhofft er sich mehr Selbstbewusstsein und neue Impulse für seinen Stil.- Tech-Nerd Nam (29, Gamedesigner aus Hannover)Der studierte Mediendesigner Nam programmiert in seiner Freizeit ein eigenes VR-Spiel und tüftelt an Hardware. Gefühle zeigt Nam nur beim Schauen von Anime-Serien. Für die Zeit nach der Show wünscht er sich, "mehr mit dem Herz zu denken und nicht mit dem Kopf".- Cartoon-Nerdin Thesi (30, Stand-up-Comedienne aus Kiel)Thesi wuchs in einer Gamer-Familie auf: Schon ihre Eltern zockten gemeinsam und gaben ihre Leidenschaft an ihre Tochter weiter. Die Stand-up-Comedienne bezeichnet sich selbst als Nerd-Allrounderin mit einem ausgeprägten Faible für Cartoons, Gaming und Cosplay.- Gaming-Nerd Ricardo (27, Zahnmedizinischer Fachangestellter aus Dortmund)Ricardo kennt sich mit nahezu allen Nerd-Themen bestens aus: Gaming, Anime, Manga, Comics und Cosplay. Im Alltag kämpft der 27-Jährige mit Selbstzweifeln und fehlender Motivation und erhofft sich von seiner Teilnahme an der Show den Anschub, aus seiner Komfortzone rauszukommen.- Comic-Nerd Ben (29, Comicbuch-Verkäufer aus Erfurt)Mehr Nerd geht fast nicht: Ben liebt Comics, Gaming, Magic, Zahlen und ist IT-ler. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und führt gemeinsam mit seiner Freundin einen Comicbuchladen.Produziert wird "Beauty & The Nerd" von EndemolShine Germany."Beauty & The Nerd" - sechs Folgen ab 27. August, donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Katrin Dietzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennes / Johanna Sustmannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172 / -1125email: isabella.toennes@seven.one / johanna.sustmann@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6314093