Die Iran-Eskalation belastet den DAX, doch ausgerechnet Chemiewerte sind gefragt: BASF zählt heute neben Brenntag zu den stärksten Titeln im Leitindex. Der Kursanstieg wirkt auf den ersten Blick überraschend, hat aber klare Gründe. Für Anleger rückt jetzt eine Frage in den Vordergrund: Warum könnte BASF in diesem schwierigen Umfeld besser dastehen als viele andere Zykliker?- BASF läuft gegen den schwächeren Gesamtmarkt stark.- Hinter der Bewegung steckt mehr als nur kurzfristige Spekulation.- Entscheidend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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