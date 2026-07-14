Unterföhring (ots) -Im Sonnenhof checkt ein ganz besonderer Gast ein: Mariella Ahrens ("GZSZ", "Der Bergdoktor") stellt als berühmt-berüchtigte Hoteltesterin Melanie Wolter das Team um Lilli Lamminger (Pina Kühr) auf die Probe. Wenn ihre Kritik positiv ausfällt, könnte das den finanziell angeschlagenen Gasthof retten. Doch ausgerechnet jetzt ist Koch Freddy krank. Können Lilli und ihre Geschwister bei der anspruchsvollen Frau Wolter mit ihrer außergewöhnlichen Gastfreundschaft punkten?Zu sehen sind die Folgen mit Gaststar Mariella Ahrens am Montag, 3., und Dienstag, 4. August 2026, um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Schauspielerin Mariella Ahrens schwärmt: "Mein Ausflug in den Sonnenhof war einfach toll. Ganz besonders hat mich die familiäre Stimmung am Set begeistert und dass wir in einer echten Location vor wunderschöner Landschaft gedreht haben, was bei täglichen Serien nicht unbedingt üblich ist. Und ich konnte eine Rolle spielen, die man von mir sonst nicht gewohnt ist - eine neue Herausforderung für mich. Ich freue mich schon sehr auf die Ausstrahlung!""Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof", montags bis freitags um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, produziert von Filmpool Entertainment.Diese Sendung wird auch in Ultra-HD übertragen. Alle Informationen zum Empfang finden Sie hier (https://www.joyn.de/bts/themen/service/uhd-sat1-20654).Pressekontakt:Sandra MohrContent Communicationsemail: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6314247