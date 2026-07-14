Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben am Dienstag nachgegeben. Damit reagierten sie auf die angespannte Lage in der Golfregion und die weiter gestiegenen Ölpreise. «Die Strasse von Hormus bleibt der Taktgeber für Ölpreis, Inflation und Börsen», fasste Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robo Markets die Lage zusammen «Steigende Ölpreise, höhere Anleiherenditen und wachsende Unsicherheit sorgen für Gegenwind.» Der Eurozonen-Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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