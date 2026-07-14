Die Brenntag-Aktie zeigt sich heute mit einem Plus von rund +2,27% deutlich stärker und nähert sich wieder der Marke von 60 €. Nach der Stabilisierung an einer wichtigen Unterstützungszone steht nun der nächste Widerstandsbereich bevor. Brenntag hebt die Jahresprognose an Für neue Zuversicht sorgte zuletzt vor allem die angehobene Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Brenntag erwartet für 2026 nun ein operatives EBITDA zwischen 1,25 und 1,40 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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