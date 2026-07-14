Die Cameco-Aktie musste zuletzt einen deutlichen Rücksetzer verkraften und verlor allein gestern rund -6%. Charttechnisch läuft der Kurs damit aber in eine wichtige Unterstützungszone, an der sich zeigen könnte, ob wieder mehr Kaufinteresse entsteht. Produktionsausfall sorgt für neue Unsicherheit Für Belastung sorgte zuletzt vor allem die vorübergehende Unterbrechung der Produktion in der Cigar-Lake-Mine. Cameco musste den Betrieb aussetzen, nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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