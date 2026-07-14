Mitteilung der LAIQON AG:

LAIQON AG steigert AuM im H1 2026 auf 11,0 Mrd. EUR - Digital Wealth als Wachstumstreiber mit einem Anstieg um 56 % auf 1,3 Mrd. EUR

- YoY-AuM-Wachstum Konzern um 4,0 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR (H1 2025: 7,0 Mrd. EUR, +57 %)

- YTD-AuM-Wachstum Konzern organisch um 1,0 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR (FY 2025: 10,0 Mrd. EUR, +10 %)

- YTD-AuM-Wachstum Digital Wealth organisch um 0,5 Mrd. EUR auf 1,3 Mrd. EUR (FY 2025: 0,8 Mrd. EUR, +56 %)

YoY-AuM-Wachstum Konzern um 4,0 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR (H1 2025: 7,0 Mrd. EUR, +57 %)

Der Premium Wealth Spezialist LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29) veröffentlicht heute erste vorläufige Top-KPIs für H1 2026. Die positive AuM-Entwicklung gegenüber dem Stichtag 30. Juni 2025 bestätigt die operative Beschleunigung der Wachstumsstrategie.

Zum 30. Juni 2026 stiegen die Gesamt-AuM aller drei Geschäftssegmente auf 11,0 Mrd. EUR (H1 2025: 7,0 Mrd. EUR). Dies entspricht einem Zuwachs von ...

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