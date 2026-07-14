Geht es nach den Analysten von Goldman Sachs, so wird die Aktie des Elektroauto-Herstellers Nio bald wieder Fahrt aufnehmen. Rückenwind bekommt Nio derzeit durch die Einführung neuer Modelle.Analystin Tina Hou von Goldman Sachs äußerte sich positiv zur Zukunft von Nio. Hou stufte die Aktie von "neutral" auf "kaufen", das Kursziel hob die Auto-Expertin von 6,60 Dollar auf 7,00 Dollar an. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 42 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag."Unter den von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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