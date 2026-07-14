EQS-Ad-hoc: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG
Stammaktien WKN 605280 / ISIN DE0006052XXX
Vorzugsaktien WKN 605283 / ISIN DE0006052830
Familienmitglieder der Familie Hermle bündeln Aktien in einer Familienstiftung
Gosheim, 14.07.2026: Der Aufsichtsratsvorsitzende der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG, Herr Dietmar Hermle, hat in seiner Eigenschaft als Vorstand der von ihm errichteten Hermle Familienstiftung heute der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sämtliche von ihm persönlich gehaltenen Aktien an der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG in die Hermle Familienstiftung eingebracht hat und seine Kinder, Frau Miriam Hermle und das Vorstandsmitglied der Gesellschaft, Herr Benedikt Hermle, zeitgleich ebenfalls sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien an der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG in die Hermle Familienstiftung im Wege der Zustiftung eingebracht haben.
Durch die Zustiftungen hält die Hermle Familienstiftung dann unmittelbar 25,126 % der Stammaktien der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG.
Mit den Zustiftungen sind der Erhalt und die Bündelung der Stammaktien des Familienstamms Dietmar Hermle langfristig institutionell gefestigt.
Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG
Günther Beck
Vorstand
Medienkontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Gabriele Rechinger, T 0911 988 170 72, E-Mail: info@tik-online.de
Bildmaterial: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG, Abteilung Marketing, T 07426 95 6238, E-Mail: marketing@hermle.de
Ende der Insiderinformation
14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG
|Industriestraße 8-12
|78559 Gosheim
|Deutschland
|Telefon:
|07426-950
|Fax:
|07426-951012
|E-Mail:
|info@hermle.de
|Internet:
|www.hermle.de
|ISIN:
|DE0006052830
|WKN:
|605283
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900QGZPED9V80VN44
|EQS News ID:
|2365682
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