Datum der Anmeldung:
10.07.2026
Aktenzeichen:
B3-78/26
Unternehmen:
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Boston, MA/USA; Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über die Crinetics Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA/USA
Produktmärkte:
Biotechnologie, Entwicklung von Therapien für Endokrinologie, endokrin getriebene Onkologie und Schoffwechselerkrankungen
10.07.2026
Aktenzeichen:
B3-78/26
Unternehmen:
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Boston, MA/USA; Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über die Crinetics Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA/USA
Produktmärkte:
Biotechnologie, Entwicklung von Therapien für Endokrinologie, endokrin getriebene Onkologie und Schoffwechselerkrankungen
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