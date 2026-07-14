Gruppen von vier Personen können bei online gekauften Eintrittskarten für das Observation Deck bis zu 20 sparen

Das Empire State Building Observation Deck (ESBOD) auf dem Dach des "World's Most Famous Building" hat heute neue Ticket-Pakete für Familien aller Altersgruppen vorgestellt, mit denen diese bei ihrem Besuch des berühmten New Yorker Wahrzeichens Geld sparen können.

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Empire State Building Observation Deck Debuts New Family Bundle Ticket Options

Gruppen von vier Personen, die das neue Familienticket-Paket erwerben, können bis zu 20 Prozent bei den Eintrittskarten für die legendären Aussichtsplattformen im 86.und 102.Stock des Empire State Building sparen, wobei Optionen für Express-Zugang und flexible Eintrittszeiten zur Auswahl stehen. Das Familienticket-Paket ist ausschließlich online erhältlich.

"Das Empire State Building Observation Deck ist eine der besten Aktivitäten für Familien in New York City mit fesselnden, lehrreichen Museumsausstellungen und Manhattans bestem Blick auf die Skyline", sagte Dan Rogoski, General Manager der Aussichtsplattform. "Es gibt keinen besseren Ort, um gemeinsame Familienerinnerungen zu schaffen, als bei der beliebtesten Attraktion der USA."

Das Empire State Building Observation Deck wurde bei den Travelers' Choice Awards 2026: Best of the Best Things to Do von Tripadvisor zur Nummer 1 unter den Attraktionen in den USA gewählt und durchlief eine 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung, bei der ein neues interaktives Museum mit neun Ausstellungsräumen, maßgeschneiderte Uniformen für das Personal sowie ein modernisiertes 102nd Floor Observation Deck mit unvergleichlichem Ausblick aus dem Herzen von New York City hinzukamen.

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Weitere Informationen zum Empire State Building Observation Deck finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "World's Most Famous Building", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), erhebt sich 1.454 Fuß über Midtown Manhattan vom Sockel bis zur Antenne. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observation Deck Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Besuchereingang, einem interaktiven Museum mit neun Ausstellungsräumen und dem neu gestalteten 102nd Floor Observation Deck mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86th Floor Observation Deck, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observation Deck Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde bei den 2026 Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do von Tripadvisor zur Nummer 1 der Top-Sehenswürdigkeiten in den Vereinigten Staaten gekürt; vom American Institute of Architects als "America's Favorite Building" ausgezeichnet; von Uber zum weltweit beliebtesten Reiseziel ernannt; und in der Ultimate Travel List von Lonely Planet zur Nummer 1 der Sehenswürdigkeiten in New York City gewählt. Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit Strom aus erneuerbarer Windenergie versorgt, und auf seinen zahlreichen Etagen sind vielfältige Büromieter wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli und Starbucks untergebracht. Für weitere Informationen und Tickets für die Empire State Building Observation Deck Experience besuchen Sie esbnyc.com oder folgen Sie den offiziellen Social-Media-Kanälen des Gebäudes auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

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