Die Rio Tinto-Aktie hat nach dem starken Lauf der Vormonate deutlich korrigiert. Vom Hoch bei 83,24 GBP bis zum jüngsten Tief summierte sich der Rückgang auf rund -22%. Damit rückt nun die Frage in den Fokus, ob der Bereich um 67,88 GBP für eine erste Stabilisierung ausreicht, oder ob nach dem Bruch der Aufwärtstrendlinie noch tiefere Ziele aktiviert werden. Rallye trifft auf Gegenwind In der vorherigen Chartbeschau vom Mai mit dem Titel - Rio Tinto-Aktie: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de