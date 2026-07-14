© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireDer positive Inflationsbericht der USA hat dem explodierenden Ölpreis am Dienstag erstmal einen Riegel vorgeschoben und den KI-Trade wieder angefeuert. Wäre da nicht ein beunruhigendes Zeichen am Horizont ...Die Kapitalmärkte atmen nach dem US-Inflationsbericht erstmal tief durch. Da die Teuerung weniger stark als erwartet geklettert ist, schauen die Anleger jetzt hoffnungsvoller auf die Fed-Sitzung am Mittwoch und geben den Halbleiter-Aktien wie SK Hynix oder Micron wieder Schub unter ihre Flügel. Ob das nur heiße Luft ist, wird man nach den Earnings von ASML und TSMC am Mittwoch, beziehungsweise Donnerstag noch besser beurteilen können. IBM beispielsweise legte jedenfalls erstmal den …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4592001014,US68389X1054,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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