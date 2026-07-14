Der in Zusammenarbeit mit AB InBev in Auftrag gegebene Bericht untersucht, wie Menschen weltweit in Bars zusammenkommen, um Kontakte zu knüpfen und Gemeinschaft zu schaffen

Bars leisten laut einer neuen Studie von Oxford Economics weltweit einen bedeutenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beitrag für lokale Gemeinschaften. Die von AB InBev in Auftrag gegebene Studie untersuchte die wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Auswirkungen von Bars in fünf Märkten weltweit Brasilien, Mexiko, Südkorea, dem Vereinigten Königreich und den USA.

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New research from Oxford Economics and AB InBev highlights the social and economic impact of bars in communities worldwide.

In den untersuchten Märkten stimmen 77 der Befragten zu, dass Bars Menschen durch eine gemeinsame Atmosphäre zusammenbringen. 72 sind der Ansicht, dass Bars einen positiven wirtschaftlichen Beitrag zur lokalen Wirtschaft leisten und 69 geben an, dass Bars den Aufbau sozialer Kontakte fördern.1 Mehr als sechs von zehn Befragten stimmen zu, dass Bars wichtige Bestandteile des Gemeinschaftslebens sind und soziale Kontakte dort leichter entstehen als an anderen Orten.

Die Studie erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Bars weltweit während der letzten Woche der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 weiterhin Fans begrüßen. Die Weltmeisterschaft ist einer von vielen kulturellen und sportlichen Anlässen, bei denen Menschen in ihrer örtlichen Bar zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern. 51 der Befragten gaben an, die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in einer Bar verfolgen zu wollen. Dies unterstreicht die Bedeutung von Bars als Treffpunkte für gemeinsame Erlebnisse.

"Bars bringen Menschen zusammen und Bier spielt bei diesen Momenten, in denen Erinnerungen entstehen, Gläser erhoben sowie Freundschaften gefestigt werden, eine zentrale Rolle", erklärte Michel Doukeris, Geschäftsführer von AB InBev. "Von Sportveranstaltungen wie den NBA Finals, der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und Wimbledon bis hin zu Feiern mit Freunden und Familien sind Bars weltweit wertvolle Treffpunkte für Gemeinschaften und müssen unterstützt und geschützt werden."

"Diese Studie liefert neue Daten sowie messbare Erkenntnisse zu etwas, das in vielen Kulturen aus eigener Erfahrung seit Langem bekannt ist. Bars sind nicht nur Unternehmen. Sie sind wichtige gesellschaftliche Institutionen, die zwischenmenschliche Beziehungen und die wirtschaftliche Aktivität in Gemeinden fördern", erklärte Innes McFee, Geschäftsführer von Oxford Economics.

In den fünf untersuchten Märkten sichern Bars mehr als 2 Millionen Arbeitsplätze und tragen rund 126 Milliarden US-Dollar zur Bruttowertschöpfung (BWS) bei. Die Studie ergab zudem, dass Bars in der Bevölkerung der jeweiligen Gemeinden Rückhalt finden. Mehr als die Hälfte der Befragten (58 %) stimmte zu, dass die Kommunalverwaltungen mehr zu ihrer Unterstützung unternehmen sollten. Diese Zustimmung war in allen Märkten weitgehend ähnlich, was möglicherweise die gemeinsame Auffassung widerspiegelt, dass Bars zu Beschäftigung, lokaler Wirtschaft und Gemeinschaftsleben beitragen.2

Die Studie untersuchte außerdem die unterschiedlichen kulturellen und gesellschaftlichen Funktionen von Bars in den einzelnen Märkten:

Bars sind fest im gesellschaftlichen Leben Brasiliens verankert. 71 der Befragten gaben an, mindestens einmal im Monat eine Bar zu besuchen, 60 erklärten, dort normalerweise länger als zwei Stunden zu bleiben, und 36 gaben an, in einer Bar eine Freundschaft fürs Leben geschlossen zu haben.

In Mexiko sind Bars zentrale Orte für Begegnungen sowie gemeinsame Sporterlebnisse. 77 der Befragten erwarteten, mindestens ein Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in einer Bar zu verfolgen. Darüber hinaus gaben 75 der Befragten an, sich nach einem Barbesuch glücklicher zu fühlen.

In Südkorea sind Bars ein wesentlicher Bestandteil sowohl des gesellschaftlichen als auch des beruflichen Lebens. 93 der Befragten erklärten, dass der Besuch von Bars entweder ihre wichtigste Form des sozialen Austauschs oder ein regelmäßiger Bestandteil ihres gesellschaftlichen Lebens sei. 82 erwarteten, mindestens ein Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in einer Bar zu verfolgen.

des beruflichen Lebens. 93 der Befragten erklärten, dass der Besuch von Bars entweder ihre wichtigste Form des sozialen Austauschs oder ein regelmäßiger Bestandteil ihres gesellschaftlichen Lebens sei. 82 erwarteten, mindestens ein Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in einer Bar zu verfolgen. Im Vereinigten Königreich stimmen 80 der Befragten zu, dass örtliche Pubs und Bars wichtige gemeinsame Treffpunkte für die Gemeinschaft sind. 74 halten es für wichtig, dass die Kommunalverwaltungen sie unterstützen. Dies ist der höchste Wert unter den fünf untersuchten Märkten.

In den USA stimmen 74 der Befragten zu, dass Bars eine gemeinsame Atmosphäre schaffen, die Menschen einander näherbringt. 69 sind der Ansicht, dass Bars einen positiven wirtschaftlichen Beitrag zur lokalen Wirtschaft leisten.

Der vollständige Bericht von Oxford Economics enthält weitere Einzelheiten zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung von Bars in den fünf untersuchten Märkten. Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Alle Umfrageergebnisse stammen, sofern nicht anders angegeben, von YouGov Plc. Die Gesamtstichprobe umfasste 5.311 Erwachsene, die das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum erreicht hatten und in den vergangenen zwölf Monaten einen Pub oder eine Bar besucht hatten. Die Befragung fand vom 16. bis 28. April 2026 statt und wurde online durchgeführt.

Informationen zu AB InBev

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ist ein börsennotiertes Unternehmen (Euronext: ABI) mit Sitz in Leuven, Belgien, und Zweitnotierungen an den Börsen in Mexiko (MEXBOL: ANB) sowie Südafrika (JSE: ANH). Darüber hinaus werden American Depositary Receipts des Unternehmens an der New York Stock Exchange (NYSE: BUD) gehandelt. Als Unternehmen träumen wir groß, um eine Zukunft mit noch mehr Anlässen zum Anstoßen zu schaffen. Wir suchen stets nach neuen Wegen, die besonderen Momente des Lebens zu begleiten, unsere Branche voranzubringen und einen bedeutenden Beitrag für die Welt zu leisten. Wir setzen uns dafür ein, großartige Marken aufzubauen, die sich dauerhaft bewähren, sowie die besten Biere aus den hochwertigsten Inhaltsstoffen zu brauen. Bier ist ein Getränk für den maßvollen Genuss und seit mehr als einem Jahrhundert setzt sich AB InBev für verantwortungsbewusstes Trinken ein. Wir setzen uns dafür ein, unseren Konsumenten Balanced Choices für jeden Anlass anzubieten. Zudem investieren wir in Marketingmaßnahmen, die positive Verhaltensweisen fördern sollen, und arbeiten mit Gemeinschaften, Kunden sowie Partnern zusammen, um durch evidenzbasierte Initiativen einen verantwortungsvollen Konsum zu unterstützen. Unser vielfältiges Portfolio umfasst weit mehr als 400 Biermarken, darunter die globalen Marken Budweiser, Corona, Stella Artois und Michelob Ultra, die in mehreren Ländern vertretenen Marken Beck's, Hoegaarden und Leffe sowie lokale Spitzenmarken wie Aguila, Antarctica, Bud Light, Brahma, Cass, Castle, Castle Lite, Cristal, Harbin, Jupiler, Modelo Especial, Quilmes, Victoria, Sedrin und Skol. Unsere Brautradition reicht mehr als 600 Jahre zurück und umspannt Kontinente sowie Generationen. Sie führt von unseren europäischen Wurzeln in der Brauerei Den Hoorn in Leuven, Belgien, über den Pioniergeist der Brauerei Anheuser Co in St. Louis in den USA und die Gründung der Castle Brewery in Südafrika während des Goldrauschs in Johannesburg bis zu Bohemia, der ersten Brauerei Brasiliens. Dank unserer geografischen Diversifizierung und einer ausgewogenen Präsenz in entwickelten sowie sich entwickelnden Märkten nutzen wir die gemeinsamen Stärken von rund 137.000 Beschäftigten in mehr als 40 Ländern weltweit. Für 2025 belief sich der ausgewiesene Umsatz von AB InBev auf 59,3 Milliarden US-Dollar, ohne Joint Ventures und assoziierte Unternehmen.

Über Oxford Economics

Oxford Economics ist weltweit führend in globaler Forschung sowie Wirtschaftsanalysen für Unternehmen und Regierungen. Wir sind auf evidenzbasierte volkswirtschaftliche Wirkungsanalysen, Thought Leadership und Prognosen spezialisiert. Unsere Ökonomen verwenden hochentwickelte Analysemodelle und verfügen über eine umfangreiche Datenbank mit Zahlen, Prognosen sowie Analysen zu mehr als 200 Ländern, über 100 Branchen sowie 7.000 Städten und Regionen. Oxford Economics wurde 1981 als Joint Venture mit der Wirtschaftshochschule der Universität Oxford gegründet und zählt heute zu den weltweit führenden unabhängigen Beratungsunternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oxford unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt und beschäftigt rund 700 Menschen, darunter mehr als 450 Ökonomen, Branchenexperten und Wirtschaftsredakteure. Die Stringenz unserer Analysen, die hohe Qualifikation unserer Beschäftigten sowie unsere erstklassigen globalen Wirtschaftsmodelle und Analyseinstrumente machen uns zu einer verlässlichen Informationsquelle für Entscheidungsträger. Oxford Economics betreut weltweit mehr als 2.000 Unternehmen, Finanzinstitute, staatliche Organisationen, Anbieter professioneller Dienstleistungen und Universitäten.

1 Der Begriff "zustimmen" bezeichnet im gesamten Text die Summe der Befragten, die einer Aussage entweder voll und ganz oder eher zustimmen. 2 Der Anteil der Befragten, die der Aussage "Es ist wichtig, dass die Kommunalverwaltung Pubs und Bars unterstützt" zustimmten oder voll und ganz zustimmten, betrug im Vereinigten Königreich 74 %, in Brasilien 68 %, in Mexiko 57 %, in den USA 50 und in Südkorea 39 %.

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