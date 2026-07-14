Neues CE-IVDR-zertifiziertes QIAstat-Dx BCID GN Plus AMR Panel weist 13 gramnegative bakterielle Zielpathogene und 18 antimikrobielle Resistenzmarker aus positiven Blutkulturen nach

In Kombination mit dem BCID GPF Plus AMR Panel ermöglicht QIAstat-Dx nun den Nachweis von 33 Zielpathogenen und 28 antimikrobiellen Resistenzmarkern für eine umfassende Diagnostik von Blutstrominfektionen

QIAstat-Dx liefert bereits nach etwa einer Stunde Ergebnisse und unterstützt damit das Patientenmanagement, den verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika sowie Maßnahmen zur Infektionskontrolle

Ergänzung des umfassenden Angebots an Panels für Atemwegs-, Magen-Darm- sowie Meningitis-/Enzephalitis-Infektionen, während kontinuierlich am weiteren Ausbau des Testmenüs gearbeitet wird

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Markteinführung des CE-IVDR-zertifizierten QIAstat-Dx BCID GN Plus AMR Panels bekannt gegeben. Damit bietet die QIAstat-Dx-Plattform in Europa nun ein umfassendes Angebot für die Diagnostik von Blutstrominfektionen.

Das neue QIAstat-Dx BCID GN Plus AMR Panel weist 13 gramnegative bakterielle Zielpathogene und 18 Marker für antimikrobielle Resistenzen (AMR) aus positiven Blutkulturen binnen einer Stunde nach. Es ergänzt das kürzlich in Europa eingeführte QIAstat-Dx BCID GPF Plus AMR Panel und erweitert QIAGENs Angebot für die Diagnostik von Blutstrominfektionen auf grampositive und gramnegative Bakterien, Pilze sowie wichtige AMR-Marker. Zusammen ermöglichen die beiden Panels den Nachweis von insgesamt 33 Zielpathogenen und 28 antimikrobiellen Resistenzmarkern. Sie unterstützen damit die schnelle Identifizierung der klinisch relevantesten Blutstrom-Erreger und Resistenzmechanismen und tragen so zur Früherkennung von Krankheiten sowie zur klinischen Entscheidungsfindung bei.

"Bei der Behandlung von Blutstrominfektionen zählt jede Stunde, insbesondere, wenn antimikrobielle Resistenzen eine Rolle spielen", sagte Nitin Sood, Senior Vice President und Head of Product Portfolio Innovation bei QIAGEN. "Unsere sich ergänzenden BCID-Panels bieten eine umfassende molekulare Abdeckung der für Blutstrominfektionen besonders relevanten Erreger und Resistenzmechanismen. Mit Ergebnissen binnen einer Stunde helfen sie Laboren dabei, schnellere Therapieentscheidungen zu unterstützen, den verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika zu fördern und eine wirksame Infektionskontrolle zu ermöglichen."

Gramnegative Erreger zählen zu den häufigsten Ursachen von Blutstrominfektionen und stehen häufig im Zusammenhang mit antimikrobiellen Resistenzen (AMR), einer der weltweit größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit. AMR entsteht, wenn Bakterien Mechanismen entwickeln, die Antibiotika unwirksam machen. Dadurch lassen sich Infektionen schwerer behandeln und das Risiko für schwere oder sogar tödliche Krankheitsverläufe steigt. Bei Blutstrominfektionen kann eine verzögerte Identifizierung resistenter Erreger dazu führen, dass eine geeignete Therapie erst verspätet eingeleitet wird. Gleichzeitig unterstreicht die zunehmende Verbreitung von Beta-Laktam-Resistenzen durch ESBL- und Carbapenemase-bildende Mikroorganismen die Notwendigkeit einer schnellen und präzisen Diagnostik. Mit seiner breiten Abdeckung der wichtigsten Beta-Laktam-Resistenzmechanismen liefert das QIAstat-Dx BCID GN Plus AMR Panel schnell verfügbare, klinisch relevante molekulare Erkenntnisse, die eine optimierte Therapieentscheidung und Infektionskontrolle unterstützen.

Das QIAstat-Dx BCID GN Plus AMR Panel ist CE-IVDR-zertifiziert und in den jeweiligen Märkten erhältlich. Das Zulassungsverfahren bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) läuft derzeit.

QIAGENs CE-IVDR-zertifiziertes QIAstat-Dx-Portfolio in Europa umfasst die wichtigsten Bereiche der syndromischen Testung, darunter Atemwegsinfektionen, Magen-Darm-Infektionen, Infektionen des Zentralnervensystems mittels Meningitis-/Enzephalitis-Panel sowie die Diagnostik von Blutstrominfektionen. Mit dem neuen BCID GN Plus AMR Panel bietet die QIAstat-Dx-Plattform nun eine umfassende Diagnostik von Blutstrominfektionen durch sich ergänzende Panels für grampositive und gramnegative Erreger. QIAstat-Dx basiert auf einer schnellen, kartuschenbasierten molekularen Testung und integriert Probenvorbereitung, molekulare Analyse und Ergebnisinterpretation in einem optimierten Workflow. Dadurch unterstützt das System Labore dabei, klinisch relevante Erkenntnisse für ein kontinuierlich wachsendes Anwendungsspektrum im Bereich der Infektionskrankheiten zu gewinnen.

QIAstat-Dx-Systeme sind in mehr als 100 Ländern verfügbar. Weltweit waren dabei Ende 2025 mehr als 5.200 Geräte im Einsatz.

Weitere Informationen zum QIAstat-Dx BCID GN Plus AMR Panel und zum QIAstat-Dx-System finden Sie unter https://www.qiagen.com/de-us/applications/syndromic-testing.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist ein weltweit führender Anbieter von Sample-to-Insight-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden molekulare Informationen aus biologischen Proben extrahieren und analysieren können, die die Bausteine des Lebens enthalten. Unsere Probentechnologien isolieren und verarbeiten DNA, RNA und Proteine aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Lösungen die Interpretation komplexer Daten unterstützten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Schritte in optimierte, kosteneffiziente Workflows. QIAGEN bedient weltweit mehr als 500.000 Kunden in den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische F&E und industrielle Anwendungen wie Forensik) und Molekulare Diagnostik (klinische Gesundheitsversorgung). Zum 31. März 2026 beschäftigte QIAGEN rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Infectious Diseases

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