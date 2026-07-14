© Foto: Rolf Vennenbernd/dpaDer Ölpreis springt. Hormus wird zum Risiko und trotzdem läuft die Berichtssaison stark an. Jetzt steht Netflix im Fokus: Gute Zahlen allein könnten diesmal nicht reichen.An den Börsen prallen derzeit zwei Entwicklungen aufeinander. Die Eskalation an der Straße von Hormus treibt den Ölpreis nach oben. Gleichzeitig läuft der Start Berichtssaison für das zweite Quartal 2026 in den Vereinigten Staaten stark. Für Anleger wird nun Netflix zum wichtigen Test. Brent-Rohöl stieg zeitweise auf mehr als 86 US-Dollar je Barrel. Das war der höchste Stand seit rund vier Wochen. Auslöser ist die neue Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und Iran. US-Präsident Donald Trump hat die Seeblockade gegen …
Enthaltene Werte: US64110L1061,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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