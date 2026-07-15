DocMorris AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Frauenfeld, 15. Juli 2026
Medienmitteilung
DocMorris mit starkem Umsatzwachstum von 15% im zweiten Quartal; Rx wächst um 46% und Digital Services um 80%
CEO Walter Hess sagt: «Unsere Umsatzdynamik hat im zweiten Quartal 2026 nochmals spürbar an Fahrt aufgenommen. Die Rx-Beschleunigung auf plus 45.8 Prozent und der erhebliche Rx-Neukundenanstieg untermauern, dass wir im strategisch wichtigen Rezeptgeschäft nachhaltig zulegen. Ein weiterhin hohes, profitables Wachstum erzielten wir mit 80.0 Prozent auch bei den Digital Services. Der Schwung aus dem ersten Halbjahr gibt uns kräftigen Rückenwind für den weiteren Geschäftsverlauf in 2026.»
CFO Daniel Wüest ergänzt: «Das erste Halbjahr zeigt, dass sich unser Fokus auf operative und marketingseitige Effizienz auszahlt. Es ist uns gelungen, das Rx-Wachstum unter Beibehaltung der hohen Marketingeffizienz im zweiten Quartal weiter zu beschleunigen. Mit dieser Entwicklung sind wir voll auf Kurs, den EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen.»
Beschleunigte Umsatzdynamik bei Rx und Digital Services im zweiten Quartal
Deutliches Umsatzwachstum im ersten Halbjahr
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DocMorris
Disclaimer
[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung.
[3] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Retail Media, Marktplatz).
[4] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2365846
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|/ EQS News-Service
2365846 15.07.2026 CET/CEST