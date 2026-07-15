Berlin/New York - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns. Die Amerikaner befinden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern, wie Delivery Hero am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Zu Spekulationen über einen möglichen Angebotspreise wollte sich der MDax-Konzern allerdings nicht äussern. Bloomberg-Informationen zufolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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