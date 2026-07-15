Die Evotec-Aktie geriet nach einer drastischen Prognosesenkung massiv unter Druck und verlor nachbörslich zeitweise rund -36%. Das Hamburger Biotechunternehmen erwartet für 2026 nun deutlich weniger Umsatz und einen operativen Verlust, nachdem bislang noch ein ausgeglichenes Ergebnis bis hin zu einem Gewinn in Aussicht gestellt worden war. Gleichzeitig kämpft Evotec mit einer schwächeren Nachfrage und hohen Kosten, weshalb bereits ein umfassendes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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