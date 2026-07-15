Genf - Richemont bleibt auf Wachstumskurs: Der Schmuck- und Uhrenkonzern steigerte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 den Umsatz kräftig und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Grosser Beliebtheit erfreuen sich nach wie vor die Produkte aus den Schmuckhäusern Cartier und Van Cleef & Arpels. Der Konzernumsatz kletterte in den Monaten April bis Juni verglichen mit der Vorjahresperiode um 17 Prozent auf 6,33 Milliarden Euro, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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