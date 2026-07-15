Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto hat am Morgen seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Rio Tinto konnte im Berichtszeitraum mehr Eisenerz aus seinen australischen Minen verschiffen und hat damit operativ ein starkes Signal gesetzt. Sorgen bereitet hingegen die Entwicklung im Iran. Die Aktie reagierte zunächst positiv, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.• Rio Tinto hat im zweiten Quartal mehr Eisenerz verkauft als erwartet und sendet damit ein starkes operatives Signal an den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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