© Foto: Bart van Overbeeke FotografieDer für die Halbleiterindustrie kritische Anlagenbauer ASML hat am Mittwochmorgen ein beeindruckend starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Die Aktie zieht an! ASML liefert erste Zahlen für die Halbleiterindustrie ... Die Quartalssaison nimmt nach einem verhaltenen Start in der zurückliegenden Woche inzwischen mächtig an Fahrt auf. Der offizielle Startschuss fiel am Dienstag mit den Zahlen einiger US-Großbanken, am Mittwochmorgen folgte der niederländische Anlagenbauer ASML, der den Zahlenreigen damit auch für die Halbleiter- und KI-Industrie eröffnete. Was die Niederländer im Gepäck hatten, konnte sich mehr als sehen lassen, denn die Zahlen sind sehr stark und damit deutlich über den …
Enthaltene Werte: NL0010273215,USN070592100Den vollständigen Artikel lesen
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