Die geplante deutsche Rentenreform könnte den Versicherungssektor nachhaltig beleben. Einem aktuellen Analystenupdate zufolge dürften vor allem die Allianz sowie ein weiterer Großversicherer davon profitieren. Beide Aktien sind laufende AKTIONÄR-Empfehlungen - und könnten zusätzlich von steigenden Mittelzuflüssen profitieren.Kurz und knapp• Die geplante Rentenreform könnte den Versicherungssektor deutlich beleben.• Allianz und Generali dürften laut Berenberg besonders von der stärkeren privaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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