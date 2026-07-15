Frankfurt am Main (ots) -Fokus auf Para-Sport-Förderung und Highlight-Events der Sporthilfe // Verlängerung der Partnerschaft bis Ende 2027Die Deutsche Telekom und die Stiftung Deutsche Sporthilfe setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Das Unternehmen verlängert sein Engagement als Nationaler Förderer der Sporthilfeum 1,5 Jahre und damit bis zum 31. Dezember 2027. Die seit 2008 bestehende Partnerschaft in der höchsten Partnerkategorie der Sporthilfe sendet damit ein starkes Signal für die nachhaltige Förderung Deutschlands bester Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten.Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht weiterhin die Unterstützung deutscher Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten - sowohl im olympischen als auch im paralympischen Sport. Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung von Para-Sportlerinnen und -sportlern sowie auf zentralen Veranstaltungen der Sporthilfe, darunter der Ball des Sports, der Sporthilfe Juniorsportler und der Sporthilfe Club der Besten.Darüber hinaus unterstützt die Deutsche Telekom die berufliche Entwicklung der geförderten Athletinnen und Athleten: Zweimal jährlich bietet das Unternehmen praxisnahe Bewerbertrainings an, die speziell auf die Bedürfnisse von Spitzensportlerinnen und -sportlern zugeschnitten sind. Expertinnen und Experten vermitteln dabei wertvolle Tipps für Bewerbungsprozesse und den Berufseinstieg - und leisten so einen wichtigen Beitrag für den Übergang vom Spitzensport in die berufliche Karriere.Henning Stiegenroth, Leiter Sport und Sponsoring Deutsche Telekom: "Sport verbindet, inspiriert und schafft Vorbilder. Deshalb freuen wir uns sehr, die erfolgreiche Partnerschaft mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe fortzusetzen. Gemeinsam begleiten wir Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten auf ihrem Weg - im Sport und darüber hinaus."Max Hartung, Sprecher des Sporthilfe-Vorstands, sagt: "Die erneute Verlängerung der Partnerschaft mit der Deutschen Telekom ist ein starkes Signal für die Förderung der besten deutschen Athletinnen und Athleten. Die Telekom engagiert sich seit vielen Jahren zugunsten der Sporthilfe-geförderten Sportlerinnen und Sportler - insbesondere auch im Para-Sport - und unterstützt die Geförderten nicht nur bei den großen Momenten ihrer sportlichen Karriere, sondern auch bei der wichtigen Frage, wie es danach weitergeht. Die Bewerbertrainings sind für die Athletinnen und Athleten ein großer Mehrwert und zeigen, wie ernst die Telekom ihre gesellschaftliche Verantwortung nimmt."Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6314851