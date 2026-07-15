München (ots) -Europameister Spanien steht nach einem überzeugenden 2:0 gegen den Vize-Weltmeister Frankreich, steht damit als 1. WM-Finalist am Sonntag fest (ab 18.30 Uhr live bei MagentaTV. "Fußball 3000" hat Taktik-Experte Tobias Schweinsteiger den spanischen "ganzheitlichen" Fußball getauft: "Superpressing hinten, Superpressing nach vorne, Umschaltspiel exzellent"."Spanien war spielerisch eine Klasse besser. Man hat einfach gesehen, Spanien hat sich auf alles vorbereitet und haben wirklich alles, alles, alles bei Frankreich aus dem Spiel genommen", sagt MagentaTV Mats Hummels - wieder scheitern die Franzosen im Halbfinale: "Ich glaube, sie haben in Spanien ihr Kryptonit gefunden."Oder Spaniens Trainer Luis de la Fuente, der die richtige Spiel-Formel und Zugang zur Mannschaft gefunden hat: "Was sie geleistet haben, das ist einfach unglaublich. Diese Solidarität untereinander. Es war ein unglaublich gutes Spiel meiner Mannschaft. Ich bin sehr stolz darauf, ich bin glücklich. Jetzt weiß ich, wo wir sind."Didier Dechamps, Frankreichs Weltmeister-Trainer ist ein weiterer WM-Titel nicht vergönnt: "Wir haben unter unseren Möglichkeiten gespielt, weniger Gefahr ausgestrahlt, wie wir es hätten tun können. Technische Fehler. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir heute nicht gut waren. Spanien hat einfach gezeigt, dass sie besser waren."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zum Halbfinale Frankreich gegen Spanien. Quelle MagentaTV. England gegen Argentinien, das zweite Halbfinale, morgen ab 20 Uhr live. Nur bei MagentaTV: das Spiel mit Frankreich um den 3. Platz am Samstag ab 22 Uhr. Das WM-Finale am Sonntag mit Spanien gibt's mit der besten Besetzung schon ab 18.30 Uhr - von Kemme, Müller, Hummels und Klopp, alle dabei.Halbfinale: Frankreich - Spanien 0:2Spanien ist erst überlegen, Spanien ist am Ende viel besser, weil Digne in der Schlüsselszene Jamal nicht sieht und ihn dann 1aElfmeter-reif legt.Mats Hummels, MagentaTV-Experte, darüber, dass Spanien das dritte große Halbfinale gegen Frankreich nach der EM 2024 (2:1) und der Nations League 2025 (5:4) gewinnt: "Ich glaube, sie haben in Spanien ihr Kryptonit gefunden. Spanien scheint zu wissen, wie man ihnen die Stärken nimmt, wie man sie bespielen muss - und das haben sie heute wieder beeindruckend gezeigt."...zu den französischen Anstößen, die bewusst ins Aus geschlagen werden, um direkt Druck aufzubauen: "Nach dem spanischen Treffer zum 1:0 haben die Franzosen angestoßen und sie schießen ihn immer direkt ins Seitenaus. An dem Ort, an dem sie den Ball immer hinschlagen, stand schon der spanische Co-Trainer oder einer der Assistenten, hatte den Ball in der Hand, hat ihn direkt Cucurella hingeworfen, der einen schnellen Einwurf gemacht hat. Damit konnte Frankreich gar nicht zuschieben, gar nicht pressen. Man hat gesehen, sie haben sich auf alles vorbereitet, was Frankreich zu bieten hat und haben alles, alles, alles aus dem Spiel genommen." Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=YitKOGtBOWMwcVQ5d3lUY0ltRDhsa0I4YnkwZVVvdURoYmVuZlRnMDE3Yz0=Luis de la Fuente, Trainer Spanien: "Es ist schwierig zu beschreiben, was ich fühle. Es ist etwas, das Glück ausdrückt. Ich wiederhole das immer wieder. Das sind so tolle Spieler. Das ist einfach unglaublich. Wir möchten weitermachen. Ein Schritt fehlt bis zum Titel. Wir wollen versuchen, das zu erreichen."...dazu, dass er eher nüchtern und kontrolliert ist, trotz des großen Anlasses: "Ja, schon. Es ist sehr viel Anspannung da und die ganze Verantwortung, die ich trage. Aber es ist ein Luxus, dass ich diese Spieler habe. Der ganze Prozess mit den Spielern fing vor 3-4 Jahren an. Wir waren immer unserer Linie treu. Ich bin sehr glücklich."...dazu, dass Spanien Frankreich geschlagen hat, die als turmhoher Favorit galten: "Ja, das was wir auch besprochen hatten. Wir wussten, gegen wen wir spielen würden und dass es eine der besten Mannschaften der Welt ist. Diese Spieler, sie verdienen eigentlich alles. Was sie geleistet haben, das ist einfach unglaublich. Diese Solidarität untereinander. Es war ein unglaublich gutes Spiel meiner Mannschaft. Ich bin sehr stolz darauf, ich bin glücklich. Jetzt weiß ich, wo wir sind."...dazu, dass ganz Spanien hinter der Mannschaft steht: "Totale Empathie. Vielen Dank für die Unterstützung des spanischen Volkes. Das übertragen sie auf uns, das geben sie uns. Ich bin einfach stolz, Spanier zu sein, ein ganzes Land zu vertreten. Wir werden es schaffen, gemeinsam werden wir es schaffen!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bzlMSjN0MktuakJkUUxsZG1Ea0psVUsraDdmcmxXY3V1clVqZ1M4RkFEWT0=Pedro Porro, Torschütze zum 0:2: "Das ist ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Ich hätte niemals gedacht, dass es passieren würde. Die Haltung der Mannschaft von Anfang an, wir haben von Anfang an ein großes Spiel gemacht. Wir haben alles gemacht, was man machen konnte. Wir wussten, dass es gegen Frankreich sehr schwer werden würde. Die Wahrheit ist, dass das nicht nur meins, sondern das Kollektiv ist, die ganze Mannschaft, was wir gemacht haben."...dazu, dass Spanien gegen Frankreich, trotz der überwältigenden Offensive, nichts zugelassen hat: "Wir wussten, dass genau das der Fall sein soll, dass wir den Ball immer haben mussten. Das ist der Schlüsselfaktor, dass wir den Ball immer gehabt haben."...wie er sich vor seiner Auswechslung gefühlt hat: "Ich war schon ziemlich müde. Aber ich muss auch sagen, mein Gott, ich konnte nicht mehr. Wie ich gesagt habe, wir sind alle 26 eine Einheit, der ganze Kader. Das ist für uns alle."...zum WM-Finale in fünf Tagen: "Jetzt erstmal ausruhen (lacht). Wir werden uns erholen und in fünf Tagen alles geben. Jetzt erstmal feiern." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SmJNT0N3c3BWMi9UZ0pVb0NMSk5iVUtJblQ2blBDMEtiMHlrelhGbjdJUT0="Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir heute nicht gut waren"Didier Deschamps über seine erneut verloreneres Halbfinale gegen Spanien: "Es ist nicht das, was wir erwartet haben. Es ist eine große Enttäuschung. Die Spieler sind am Boden. Logischerweise missen wir anerkennen, dass nicht so gut waren. Technisch gegen eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Es war unsere Schuld. Aber ich habe die Frage: hat der Schiedsrichter das Niveau für ein Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft? Das ist nicht Grund, warum ich das sage. Aber es gab einige Situationen......Wir haben ein bisschen unter unseren Möglichkeiten gespielt, weniger Gefahr ausgestrahlt wie wir es hätten tun können. Technische Fehler. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir heute nicht gut waren. Spanien hat einfach gezeigt, dass sie besser waren."Deschamps zu seinem Abschied: "Ich denke nicht an mich. Das Ziel war, alles zu tun, um bis zum Ende zu kommen. Wir haben es nicht geschafft. Die Enttäuschung ist natürlich groß." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RGUybkNrZDZyTWp3Zm5zckJGRGtBTDFIV0piYThBbkp4d2VVNC94TVVtaz0=Angesäuert - Didier Deschamps, Trainer Frankreich, in der Halbzeitpause: "Wir müssen mehr machen. Die spanische Mannschaft kontrolliert das. Wir müssen das Pressing besser anbringen. Im Moment ist es ein Unterschied. Es gibt kleine Fehler, die wir machen. Es braucht alles ein bisschen Zeit. Die Szene, in der sie das Tor machen, ist diskussionswürdig. Das ist ein Fehler. Leider hatten wir das befürchtet. Wir müssen einfach mehr tun." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eTZBbmtLZjMvcmR2a2NZUkx6S3NJMDN5VW00blhHWjZDcVkxdkpDNE9lYz0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Mittwoch, 15.07.2026ab 20.00 Uhr: Vorberichte England - Argentinien, mit Laura Wontorra, Mats Hummels und Wolff Fussab 20.50 Uhr: England - ArgentinienSamstag, 18.07.2026EXKLUSIV Spiel um Platz 3Ab 22.00 Uhr: Frankreich - Verlierer England - ArgentinienMit Tabea Kemme und Laura Wontorra, Christian Strassburger kommentiert, Taktik TV 2 mit Alex Klich und Manuel BaumSonntag, 19.07.2026FINALEAb 18.30 Uhr: Spanien - Sieger England - ArgentinienTabea Kemme, Laura Wontorra, Johannes B. Kerner, Thomas Müller, Mats Hummels, Wolff Fuss und Jürgen Klopp sind zum Finaltag am Sonntag dabei - ab 18.30 Uhr live. Plus Jan Henkel und Patrick in München. TV 2 - Taktik: Benni Zander & Tobias Schweinsteiger + Überraschungskanal TV3: Rick Goldmann und Basti SchwelePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6314660