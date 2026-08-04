Die Deutsche Telekom-Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt und notiert wieder oberhalb von 28 €. Auslöser war ein Medienbericht über die Zukunft von T-Mobile US. Gleichzeitig verbessert sich auch das Chartbild zunehmend. Fusionspläne geraten ins Wanken Für Rückenwind sorgte zuletzt ein Bericht des Nachrichtenportals Semafor. Demnach wächst innerhalb von T-Mobile US der Widerstand gegen eine mögliche Fusion mit der Deutschen Telekom. Laut dem Bericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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