© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoASML und Intel bringen eine Schlüsseltechnologie für leistungsfähigere Chips in die Serienfertigung. Starke Quartalszahlen treiben die Aktie zusätzlich an.ASML und Intel haben einen wichtigen Meilenstein bei der Fertigung modernster Halbleiter erreicht. Intel Foundry produziert einen Teil der Intel-Core-Ultra-Series-3-Prozessoren mit dem Codenamen Panther Lake inzwischen in der Hochvolumenfertigung auf Basis der High-NA-EUV-Technologie von ASML. Damit wird die neue Lithografie erstmals für ein Logikprodukt in der Serienproduktion eingesetzt. Die Prozessoren entstehen im Intel-18A-Fertigungsprozess. Dabei setzt Intel für ausgewählte Produktionsschritte die High-NA-EUV-Technologie von ASML …
Enthaltene Werte: US4581401001,NL0010273215Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE