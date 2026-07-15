Paris/London/Zürich - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch leicht zugelegt. Gute Geschäftszahlen von ASML gaben den Takt vor. «Der niederländische Chipausrüster hat nicht nur starke Quartalszahlen vorgelegt, sondern auch den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben», so Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Das könnte der gesamten Halbleiterbranche neuen Rückenwind geben.» Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte gegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab