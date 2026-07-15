Die Berichtssaison in den USA nimmt peu à peu Fahrt auf. Unter den ersten großen US-Unternehmen befindet sich traditionell der Pharma- und Medtech-Riese Johnson & Johnson, der heute mit den Zahlen zum zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis je Aktie besser abgeschnitten hat als vom Markt im Vorfeld erwartet.Johnson & Johnson steigerte im Berichtszeitraum den Umsatz um 6,6 Prozent auf 25,3 Milliarden Dollar. Analysten rechneten nur mit einem Umsatz von 25,0 Milliarden Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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