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Supermicro erweitert sein End-to-End-DCBBS-Flüssigkeitskühlungsportfolio um Wärmetauscher für die Rücktür, die für KI- und HPC-Infrastrukturen mit hoher Dichte ausgelegt sind



15.07.2026 / 15:10 CET/CEST

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Das auf zehn Modelle erweiterte Portfolio unterstützt Kühlleistungen von 10 kW bis zu 120 kW für KI-Fabriken auf System- bis hin zur Rack-Ebene

Flexible Wärmetauscher für die Rücktür ermöglichen eine schnelle und unterbrechungsarme Flüssigkeitskühlung sowohl für neue als auch für bestehende Rechenzentren

Integrierte DCBBS-Lösungen bieten validierte Infrastruktur im Rack-Maßstab, intelligente Verwaltungssoftware und globale Bereitstellungsdienste SAN JOSE, Kalifornien, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen für KI, Unternehmen, Speicher sowie 5G/Edge-IT mit Data Center Building Block Solutions (DCBBS), gab heute die Erweiterung seines Portfolios an Rücktür-Wärmetauschern (RDHx) bekannt und stärkt damit seine End-to-End-Flüssigkeitskühlungslösungen für KI- und HPC-Infrastrukturen mit hoher Dichte weiter. Als wesentlicher Bestandteil von DCBBS bietet das erweiterte RDHx-Portfolio flexible Kühlleistungen und eröffnet Rechenzentrumsbetreibern einen einfach zu implementierenden Weg zur Flüssigkeitskühlung - sowohl für neue als auch für bestehende Rechenzentren. "Wir bauen unser DCBBS-Angebot kontinuierlich aus, um unseren Kunden unübertroffene Anpassungs- und Optimierungsmöglichkeiten zu bieten", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Unser erweitertes RDHx-Portfolio hilft Kunden dabei, die Vorteile der Flüssigkeitskühlung zu nutzen - mit einer Kühlleistung von 10 kW bis zu 120 kW auf Tür-Ebene und einer maximalen Kühlleistung von 240 kW auf Rack-Ebene, was einen effizienteren Rechenzentrumsbetrieb ermöglicht." Erfahren Sie hier und in dieser Videozusammenfassung mehr über das RDHx-Portfolio von Supermicro. Kunden können validierte Kühlungslösungen auf Rack-Ebene entwerfen und implementieren, die auf die Anforderungen ihrer Einrichtung, infrastrukturelle Einschränkungen und Workload-Anforderungen zugeschnitten sind. Dies ermöglicht eine höhere Rechendichte, eine verbesserte Kühleffizienz und niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO). Das erweiterte Portfolio aus zehn RDHx-Modellen kann als primäre Flüssigkeitskühlungslösung eingesetzt oder im Rahmen einer kompletten DCBBS-Infrastrukturlösung in die Direct-to-Chip (D2C)-Flüssigkeitskühlungstechnologien von Supermicro integriert werden. Mit Kühlleistungen von 10 kW bis zu 120 kW pro Rack ermöglicht RDHx Unternehmen, die Rechendichte und Kühleffizienz für KI- und HPC-Workloads zu steigern, ohne dass größere Umbauten an der Anlage erforderlich sind. Die Lösungen sind mit Standard-EIA-, ORv3- und MGX-Racks kompatibel und lassen sich nahtlos sowohl in neue Rechenzentrumsinstallationen als auch in bestehende Anlagen integrieren. Als Teil des validierten DCBBS-Portfolios von Supermicro kann RDHx mit beschleunigten Systemen, Rack-Scale-Integration, Stromversorgung und Kühlung für die Anlage, intelligenter Verwaltungssoftware sowie Bereitstellungsdiensten geliefert werden, wodurch Kunden die Beschaffung vereinfachen, Integrationsrisiken verringern und die Time-to-Online (TTO) verkürzen können. Zu den wichtigsten Vorteilen der Supermicro RDHx-Lösungen gehören folgende Möglichkeiten: Überall einsetzbar - Direkte Montage in Standard-EIA-, ORv3- und MGX-Racks für eine schnelle Bereitstellung, sowohl in neuen Rechenzentren als auch bei Nachrüstungen, ohne dass eine spezielle Kaltwasserversorgung oder zusätzliche Hardware erforderlich ist

- Direkte Montage in Standard-EIA-, ORv3- und MGX-Racks für eine schnelle Bereitstellung, sowohl in neuen Rechenzentren als auch bei Nachrüstungen, ohne dass eine spezielle Kaltwasserversorgung oder zusätzliche Hardware erforderlich ist Maximale Zuverlässigkeit - Optimierung der Energieeffizienz durch intelligente Lüftersteuerung, N+1-Redundanz und Schutz vor Kondenswasserbildung für einen unterbrechungsfreien Betrieb und vereinfachte Wartung

- Optimierung der Energieeffizienz durch intelligente Lüftersteuerung, N+1-Redundanz und Schutz vor Kondenswasserbildung für einen unterbrechungsfreien Betrieb und vereinfachte Wartung Vereinfachung der Stromversorgung - Integration von Modellen mit Gleichstromversorgung in Rack-Sammelschienen für eine optimierte Bereitstellung oder von Modellen mit Wechselstromversorgung für umfassende Infrastrukturkompatibilität

- Integration von Modellen mit Gleichstromversorgung in Rack-Sammelschienen für eine optimierte Bereitstellung oder von Modellen mit Wechselstromversorgung für umfassende Infrastrukturkompatibilität Überwachung der Infrastruktur - Verfolgung von Temperatur, Druck, Durchflussrate und Pumpenstatus in Echtzeit mithilfe von Redfish, SNMP, webbasiertem Management und Supermicro SuperCloud Composer (SCC) Supermicro DCBBS bietet eine vollständige, modulare KI-Infrastruktur aus validierten Komponenten und Subsystemen und ermöglicht so eine flexible Bereitstellung - von einzelnen Servern und Netzwerken bis hin zu vollständigen Rack-Scale- und Rechenzentrumslösungen, einschließlich Software und Services. Supermicro ist mit seinem umfassenden Portfolio an KI-Infrastrukturlösungen weiterhin branchenführend und ermöglicht es Unternehmen weltweit, skalierbare, effiziente und umweltfreundliche KI-Rechenzentren zu betreiben. Entdecken Sie die gesamte Palette der Supermicro-Flüssigkeitskühlungslösungen und der modularen DCBBS-Infrastrukturoptionen. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.



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