Die Siemens-Energy-Aktie legt heute rund +1,4% zu und arbeitet sich wieder an den ersten wichtigen Widerstandsbereich heran. Nach der jüngsten Korrektur stellt sich nun die Frage, ob die Erholung weiter an Dynamik gewinnen kann. Warum die Aktie zuletzt korrigiert hat Die jüngste Schwäche hatte vor allem wenig mit dem operativen Geschäft zu tun. Nach der außergewöhnlich starken Rally der vergangenen Monate nutzten viele Anleger die hohen Kursgewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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