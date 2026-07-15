ArcGIS-Nutzer können Informationen zu Straßensperrungen an weitere Karten-Apps für Verbraucher übermitteln, um Autofahrern die Fahrt zu erleichtern

Esri hat sein "Community Maps Program" erweitert, sodass ArcGIS-Nutzer Echtzeitinformationen zu Straßensperrungen direkt an Google Maps und Waze übermitteln können.

Mehr als 100 Gemeinden weltweit stellen über Esris "Community Maps Program" bereits verlässliche Straßensperrungsdaten bereit.

Die ArcGIS-Lösung Road Closures ermöglicht Behörden, durch Bauarbeiten, Veranstaltungen und Notfälle bedingte Sperrungen zu kartieren und für Navigations-Apps für Verbraucher freizugeben.

Die Integration mit Waze for Cities stellt den bidirektionalen Datenaustausch, einschließlich des Zugriffs auf Echtzeit-Verkehrsmeldungen und von Autofahrern gemeldete Gefahren, zur Verfügung.

Esri hat sein Community Maps Program erweitert, sodass Straßensperrungsdaten an Google Maps und Waze übermittelt werden können. Die Road-Closures-Lösung auf Esris ArcGIS-Plattform wurde im vergangenen Jahr eingeführt, damit Nutzer Aktualisierungen zu Straßensperrungen auf einfache Weise direkt an beliebte Anbieter von Karten-Apps für Verbraucher übermitteln können, die ihre Karten anschließend mit diesen wichtigen Informationen aktualisieren. Ziel der Lösung war, die Lücke zwischen Behörden, die aktuelle Straßeninformationen verwalten, und der Öffentlichkeit zu schließen, die sich für die Echtzeitnavigation auf Karten-Apps verlässt.

Mehr als 100 Gemeinden in den USA und anderen Ländern übermitteln bereits aktiv ihre Informationen zu Straßensperrungen. ArcGIS-Nutzer können diese verlässlichen Daten nun über das Programm Waze for Cities auf einfache Weise an Google Maps und Waze übermitteln.

"Seit mehr als einem Jahr arbeiten wir mit Dutzenden unserer Nutzer in Kommunalverwaltungen daran, deren Informationen zu Straßensperrungen an unsere ersten Partner für Karten-Apps, Apple Maps und TomTom, zu übermitteln", sagte Deane Kensok, Technischer Leiter für ArcGIS Content bei Esri. "Viele unserer Mitwirkenden haben uns gebeten, das Programm um Google Maps und Waze zu erweitern. Wir freuen uns, jetzt mit ihnen zusammenzuarbeiten und dies möglich zu machen."

"Wir freuen uns sehr, Fahrern das Umfahren von Straßensperrungen zu erleichtern", sagte Assaf Eisenberg, Produktmanager bei Waze. "Wir erleichtern Behörden die Übermittlung von Straßensperrungen über das Esri Community Maps Program sowie Waze for Cities und integrieren diese Informationen nahtlos in Waze und Google Maps."

ArcGIS-Nutzer können denselben Straßensperrungs-Layer, den sie für Esri Community Maps freigeben, bei Waze for Cities registrieren, sodass sowohl Waze als auch Google Maps darauf zugreifen können. Nutzer von ArcGIS und Waze for Cities können außerdem auf einen durch Crowdsourcing gespeisten Echtzeit-Datenfeed mit Straßengefahren, Unfällen sowie Verkehrsbedingungen zugreifen, die von Waze-Nutzern und -Partnern gemeldet werden.

Die Road-Closures-Lösung ist eine von vielen sofort einsatzbereiten Lösungen, die in ArcGIS enthalten sind. Mithilfe dieser branchenspezifischen Lösungen können Organisationen GIS effektiv nutzen, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren, neue Erkenntnisse zu gewinnen und ihre Dienstleistungen zu verbessern. Weitere Informationen zur Road-Closures-Lösung von Esri sowie zur Datenfreigabe finden Sie auf esri.com/en-us/c/product/share-road-closures.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

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